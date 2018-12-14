Samsung готовит пополнение в семействе Galaxy Tab A

На начало 2019 года Samsung готовит большое количество новинок. Помимо смартфонов компания готовит новый планшет. Будущая новинка, известная как Samsung SM-P205, считается следующим дополнением к серии Galaxy Tab A. По имеющимся сведениям, он оснащен 32 ГБ встроенной памяти и будет исполнен в черном и сером цветах. Прошивка для планшета также была замечена под номером P205DXU0ARL4. Но в данный момент неясно, будет ли Android 9 Pie включен в комплект поставки.

Учитывая, что речь идёт о среднебюджетном планшете, следует ожидать относительно толстые рамки наряду с алюминиевой конструкцией. Кроме того, скорее всего новинка получит 8 или 10-дюймовый дисплей ЖК-дисплей, а не Super AMOLED панель. Новый Galaxy Tab A, скорее всего, впервые появится на MWC 2019 в конце феврале.