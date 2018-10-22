Samsung готовит смартфон для геймеров

В последнее время вы могли заметить, что много производителей мобильных телефонов стали выпускать свои геймерские смартфоны. Это, вероятно, очень прибыльное дело — можно переделывать флагман и выпускать совершенно новое устройство, которое потом активно покупают. Сейчас появилась информация, что компания Samsung тоже работает над подобным устройством и в начале 2019 года покажет игровой смартфон с большой диагональю дисплея и прочими преимуществами. Пока что это только слух и официального подтверждения нет, но нужно понимать, что Samsung — лидер на рынке смартфонов. Хотя, корейцы пока что своего геймерского смартфона не показали, пока другие компании зарабатывают на этом миллионы долларов. Вероятно, совсем скоро Samsung тоже покажет свой вариант игрового смартфона, нужно лишь подождать.