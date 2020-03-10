Samsung готовит телевизор на MicroLED

2020-03-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung MicroLED; [8]
Компания Samsung достаточно уверенно чувствует себя на рынке телевизоров, выпуская все больше интересных моделей и предоставляя пользователю все больше возможностей для выбора чем-то нового и продвинутого. Теперь производитель заявил, что в самое ближайшее время будут выпущены телевизоры на основе матрицы MicroLED, которая изменит отношение к качеству изображения. Это совершенно новая технология, которая в корне отличается от всех предыдущих решений на рынке дисплеев. Пока что не совсем понятно насколько такие телевизоры будут доступными, ведь MicroLED пока что не выпускают в том количестве, которое необходимо, но это хоть какой-то рывок на рынке телевизоров за последнее время. Хочется больше инноваций и новых решений.


Комментарии и отзывы Samsung MicroLED
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