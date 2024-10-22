Samsung готовится к релизу тройного складного смартфона

Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung в ближайшем будущем может выпустить смартфон с тройным складным дисплеем — возможно, уже в 2025 году. Стоит отметить, что данная технология уже готова и цепочка поставок подготовлена для нового продукта, так что производителю нужно просто оптимизировать софт для того, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей. И на самом деле компания, возможно, должна заняться этим направлением, потому что, согласно свежему отчёту рынка, заказы на складные OLED-панели данного бренда сократились более чем на 10%, так как спрос на Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 не оправдал ожиданий. Пользователи не хотят покупать данные смартфоны, потому что в их конструкции слишком мало нововведений, а складной смартфон с тройным дисплеем это может исправить.

Более того, специалисты отмечают, что поставки складных OLED-панелей от Samsung Display в 2024 году составят всего 12 миллионов единиц, что на 40% меньше по сравнению с 20 миллионами в прошлом году. И речь не только про экраны для продукции Galaxy, но и дисплеи для компаний Xiaomi, Vivo и Oppo, которые полагаются на Samsung как на поставщика матриц в данном направлении электроники. И учитывая, что в Китае достаточно активно развивают данное направление, можно предположить, что в обозримом будущем какая-то BOE или другие бренды смогут вытеснить Samsung с сегмента складных дисплеев, если только компания вовремя не выпустит передовой продукт.
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