Samsung готовится установить Exynos 2400 во все свои флагманы

Сегодня крупные инсайдеры, которые обычно достаточно детально сливают в сеть информацию о грядущих решениях известных компаний, заявили, что благодаря повышенной производительности процессора Exynos 2400 от Samsung на 4-нм техпроцессе говорят есть высокая вероятность того, что Samsung отклонится от изначальной стратегии выпуска флагманских смартфонов. Поставщики секретной информации говорят о том, что компания Samsung представит серию смартфонов Galaxy S24 без моделей на процессорах компании Qualcomm. На текущий момент существует вероятность в 80% того, что производитель планирует использовать собственный процессор не только на локальном рынке и в США, а в целом по всему миру. И на это есть вполне логичные причины, потому что это даёт производителю существенный бонус.

Используя Exynos 2400, компания Samsung ожидает получить больше прибыли с каждого Galaxy S24 на рынке, что предоставит производителю большую финансовую свободу. Ведь если Samsung не нужно платить дополнительные деньги за производство процессоров от Qualcomm, то она может лучше настроить логистику и работу с командой по оптимизации операционной системы, например. Это всё положительно скажется на прибыли, но только в том случае, если компания сможет реализовать достаточное количество смартфонов в конечном итоге — если этого не произойдёт, то все труды будут напрасны и Samsung вновь придётся покупать сторонние решения от Qualcomm. Интересно будет на это посмотреть.