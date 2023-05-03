Samsung и LG строят заводы, чтобы удовлетворить спрос Apple на дисплеи

Инсайдеры заявляют, что компания Apple планирует представить две модели iPad Pro с OLED-дисплеями в следующем году, а затем MacBook Air с такой же технологией дисплеев. Скорее всего, эти панели будут поставляться Samsung и LG, двум компаниям, которые, по сообщениям специалистов, вкладывают миллиарды долларов, чтобы получить заказы от Apple и защитить себя от конкуренции со стороны китайских производителей. Массовое производство OLED-панелей для устройств с большим экраном является сложным процессом по сравнению с меньшими панелями.

Поэтому, согласно информации от издания Nikkei Asia, Samsung и LG вложили миллиарды долларов в новые производственные линии для производства больших дисплеев для будущих моделей iPad и MacBook, чтобы предотвратить появление китайских производителей, таких как BOE, на рынке. Ведь потенциально китайские производители дисплеев вполне могут отнять у ранее гигантов рынка долю за счёт низкой стоимости и высокого объёма производственных мощностей. Говорят, что Samsung вложил 3,05 миллиарда долларов в свой основной кампус, расположенный в Танджонге, Южная Корея, а LG — 2,5 миллиарда долларов на производственные линии для среднего размера OLED-панелей на своем заводе в городе Паджу. В отчёте не указан процент распределения заказов между двумя корейскими фирмами, но мы предполагаем, что Samsung займёт большую часть отгрузок из-за своих возможностей. И только вместе производители смогут удовлетворить запросы Apple в этом вопросе.
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