Samsung может выпустить собственный раскладной QD-OLED-телевизор

Новый отчет показал, что Samsung Display планирует выпустить новый продукт, который сможет составить конкуренцию своему давнему конкуренту LG.

Согласно отчету, южнокорейский технологический гигант в настоящее время работает над панелями QD-OLED следующего поколения. «Цель состоит в том, чтобы сократить использование стеклянных подложек с нынешних двух до одной», что затем позволит создать новую версию. Подразделение компании, разрабатывающее этот новый тип технологии отображения, подразумевает, что вскоре Samsung Electronics также выпустит раскладной телевизор. На данный момент единственным коммерчески доступным телевизором со сворачивающимся экраном является OLED-телевизор LG серии RX Rollable. Эта модель была анонсирована еще на выставке CES 2019 и вышла на рынок годом позже. Однако, несмотря на то, что это довольно привлекательный и инновационный продукт, одна только 65-дюймовая модель стоила колоссальные 87 000 долларов США. Другими словами, он все еще слишком дорог для массового производства или более широкого распространения.

Таким образом, раскладная модель, выпущенная Samsung, может быть дешевле, чем единственный вариант от LG. Однако, учитывая цену телевизоров QD-OLED, маловероятно, что такая модель будет слишком доступной.
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