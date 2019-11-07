Samsung надеется на высокие продажи складных смартфонов

В компании Samsung уверены, что в 2020 году популярность смартфонов с гибкой конструкцией существенно вырастет и пользователи будут все чаще покупать гаджеты этого типа. Дело в том, что сразу многие производители решили делать свои гибкие смартфоны и рано или поздно они станут более доступными для пользователей, а тогда и продажи существенно вырастут. Конечно, речь не идет о захвате рынка смартфонов, ведь до этого еще слишком далеко, просто в Samsung сообщают, что сейчас, допустим, продают в год одну тысячу гибких смартфонов, а в 2020 году их продадут десять тысяч и это будет считаться десятикратным ростом. Мы тоже надеемся, что гибкие смартфоны рано или поздно станут более доступными и их можно будет покупать более активно.