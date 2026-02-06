Samsung наращивает обороты производства чипов

Недавно сообщалось, что 2 нм GAA-техпроцесс Samsung достиг уровня выхода годных кристаллов около 50%. Это говорит о том, что запас для улучшений всё ещё есть, но корейская компания уже вплотную приближается к уровню, при котором её можно ставить в один ряд с TSMC. Более того, на фоне производственных трудностей у тайваньского конкурента для Samsung открывается удачное окно для получения новых клиентов, и свежий отчёт указывает на то, что компания рассчитывает увеличить объём заказов на 2 нм GAA сразу на 130%. Одним из заметных клиентов этой технологии уже является Tesla, которая, по имеющимся данным, ранее подписала контракт на сумму 16,5 миллиардов долларов.

Хотя ключевыми факторами успеха 2 нм GAA по-прежнему остаются стабильный массовый выпуск и приемлемые показатели выхода годных чипов, Samsung действует крайне агрессивно, пытаясь закрепиться в сегменте передовой литографии. Компания активно предлагает крупным клиентом свои услуги, которые, судя по данным инсайдеров, обходятся дешевле, чем продукция конкурентов, а в условиях современного рынка это огромное преимущество. Примечательно, что, несмотря на упоминание «крупных клиентов», в отчёте ни разу не фигурирует Qualcomm. Видимо, производитель чипов продолжает работать с TSMC, хотя ранее инсайдеры предполагали, что компания сменит контрактного производителя из-за высокой стоимости и загруженности заводов TSMC. Но, так как эту компанию даже не упоминают, видимо, ситуация изменилась.
