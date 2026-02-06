Samsung наращивает обороты производства чипов

Хотя ключевыми факторами успеха 2 нм GAA по-прежнему остаются стабильный массовый выпуск и приемлемые показатели выхода годных чипов, Samsung действует крайне агрессивно, пытаясь закрепиться в сегменте передовой литографии. Компания активно предлагает крупным клиентом свои услуги, которые, судя по данным инсайдеров, обходятся дешевле, чем продукция конкурентов, а в условиях современного рынка это огромное преимущество. Примечательно, что, несмотря на упоминание «крупных клиентов», в отчёте ни разу не фигурирует Qualcomm. Видимо, производитель чипов продолжает работать с TSMC, хотя ранее инсайдеры предполагали, что компания сменит контрактного производителя из-за высокой стоимости и загруженности заводов TSMC. Но, так как эту компанию даже не упоминают, видимо, ситуация изменилась.