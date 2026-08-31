Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у некоторых Galaxy S26 Ultra. Однако, как сообщает южнокорейское издание Newsway, патч помог далеко не всем и в ряде случаев даже ухудшил ситуацию. После установки апдейта часть пользователей по-прежнему видит красные области возле верхнего и нижнего краев экрана. Кроме того, некоторые владельцы стали замечать новый дефект — цветные точки по периметру дисплея. С аналогичными жалобами сталкиваются и те, кто ранее обращался за ремонтом в сервисные центры.

Насколько масштабна проблема и вызваны ли новые артефакты именно патчем, пока неизвестно. Samsung продолжает изучать ситуацию и рекомендует владельцам проверить настройки отображения — в частности функции Adaptive Color Tone, Eye Comfort Shield, Extra Dim и цветокоррекцию. Если проблема сохраняется, пользователям советуют обратиться в авторизованный сервисный центр.
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