Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у некоторых Galaxy S26 Ultra. Однако, как сообщает южнокорейское издание Newsway, патч помог далеко не всем и в ряде случаев даже ухудшил ситуацию. После установки апдейта часть пользователей по-прежнему видит красные области возле верхнего и нижнего краев экрана. Кроме того, некоторые владельцы стали замечать новый дефект — цветные точки по периметру дисплея. С аналогичными жалобами сталкиваются и те, кто ранее обращался за ремонтом в сервисные центры.

Насколько масштабна проблема и вызваны ли новые артефакты именно патчем, пока неизвестно. Samsung продолжает изучать ситуацию и рекомендует владельцам проверить настройки отображения — в частности функции Adaptive Color Tone, Eye Comfort Shield, Extra Dim и цветокоррекцию. Если проблема сохраняется, пользователям советуют обратиться в авторизованный сервисный центр.