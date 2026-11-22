Samsung не выпустит новые Galaxy Watch в 2027 году

Компания Samsung Electronics запустила масштабную реструктуризацию своего мобильного бизнеса на фоне резкого роста производственных затрат. По данным южнокорейского издания ETNews, компания сократит выпуск среднебюджетных смартфонов популярной линейки Galaxy A примерно на 20% относительно изначального производственного плана на четвёртый квартал 2026 года. Освободившиеся мощности перенаправят на премиальный сегмент: в грядущей флагманской серии Galaxy S27 на долю продвинутых версий Pro и Ultra придётся внушительные 70% от общего тиража, что позволит вендору увеличить среднюю маржинальность с каждого проданного аппарата. Поводом для столь резкой смены курса стало подорожание ключевой компонентной базы, в первую очередь чипсетов и оперативной памяти. Из-за растущей себестоимости подразделение Mobile eXperience (MX) несёт убытки уже два квартала подряд, вынуждая руководство агрессивно пересматривать операционные расходы, сворачивать низкорентабельные объёмы и делать ставку на флагманы, приносящие наибольшую чистую прибыль.

Оптимизация напрямую затронет и сегмент носимой электроники: Samsung впервые с 2018 года нарушит традицию ежегодных анонсов и полностью отменит выход новых моделей Galaxy Watch в 2027 году. Линейка переходит на двухлетний цикл обновлений, поэтому представленные летом Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 останутся актуальными флагманами ещё полтора года. В компании признали, что на фоне общего охлаждения спроса на смарт-часы аудитория встретила Galaxy Watch 9 сдержанно из-за выросшей розничной цены, а ежегодные многомиллионные затраты на разработку и маркетинг аксессуаров больше не оправдывают себя с финансовой точки зрения.