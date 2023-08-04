Samsung нечаянно слила характеристики Galaxy Tab S9 FE

Сегодня инсайдеры официально заявили, что Samsung собирается выпустить планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. Вероятно, все ожидали увидеть оба устройства на Galaxy Unpacked в прошлом месяце, но этого не произошло. Однако это не значит, что эти планшеты не существуют. Они уже неоднократно утекали в сеть, а теперь сайт Samsung French подтвердил их существование на своём официальном сайте. Оказалось, что официальный сайт Samsung случайно подтвердил существование Galaxy Tab S9 FE и его варианта Plus — на сайте появилась публикация, которую вскоре удалили, но интернет, конечно, помнит всё. Впрочем, хотелось бы сказать, что это не так уж и удивительно, потому что компании случайно публикую информацию буквально всё время, и иногда это делается намеренно, чтобы поднять шум в сети. Но как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что эти планшеты скоро выйдут на рынок.

Также стоит отметить, что оба варианта Galaxy Tab S9 FE будут оснащены процессором Exynos 1380, таким же, как и в Galaxy A54 5G. Можно сказать, что Samsung стремится создать более доступные планшеты для людей, которым просто нужно хорошее устройство с большим экраном для просмотра фильмов или сериалов, но, вероятно, производитель ещё и надеется таким образом сделать собственные процессоры более популярными на рынке. Всё же планшетный компьютер покупают не на один год, а на три-пять лет, а значит, всё это время пользователь будет эксплуатировать процессор Samsung и затем не захочет от него отказываться.