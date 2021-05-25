Samsung незаметно представила Galaxy Tab S7 FE 5G

После нескольких недель ожидания и нескольких смен названий устройство, известное как Galaxy Tab S7+ Lite, было незаметно представлено в Германии как Galaxy Tab S7 FE 5G. Да, Samsung использует название FE для устройств, которые при этом не являются смартфонами. Новый планшет немного уступает в плане характеристик по сравнению с Galaxy Tab S7 Plus и Galaxy Tab S7, но в итоге оказывается дороже, чем глобальная версия Tab S7. Правда, стоит учитывать, что речь идет о версии для Германии, где цены обычно всегда выше. Дисплей планшета имеет диагональ 12,4 дюйма с разрешением 2560 x 1600, но это самая обычная ЖК-панель. Более того, Galaxy Tab S7 FE работает на процессоре Snapdragon 750G в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Сообщается, что должна быть версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ.

На задней панели устройства есть 8-мегапиксельная камера с автофокусом, которая немного выступает за пределы корпуса, в то время как спереди есть 5-мегапиксельная фронтальная камера для видеозвонков. Есть три встроенных микрофона, чтобы ваш голос четко слышался во время разговора, а внутри планшета находится батарея емкостью 10090 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, но вам придется приобретать адаптер на 45 Вт отдельно — в комплекте его не будет. Дополнительно Samsung заявляет до 13 часов автономной работы при воспроизведении видео. Ещё в комплект поставки Galaxy Tab S7 FE входит стилус S Pen, при этом стоимость базовой версии составляет 649 евро — это дороже оригинальной версии, которая при большем объеме ОЗУ и памяти стоит 619 евро.