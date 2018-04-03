Samsung обновила Notebook 3/5

Компания Samsung вдруг вспомнила, что у нее еще есть ноутбуки, которые может даже кто-то и хочет купить, но они уже морально устарели. Чтобы у пользователей было на что потратить деньги, компания выпустила обновленный вариант ноутбука Notebook 3 и Notebook 5. Обе модели получились более современными, стильными и производительными, однако есть ощущение, что производитель сам не верит в конкуренцию с яблочным ноутбуком. Во всяком случае у нас сложилось такое впечатление после того, как изучили характеристики новинок. Корпус из металла, экран на 15,6 дюймов с самым обычным FullHD разрешением, вполне простая начинка и так далее. Осталось только узнать стоимость для России и тогда можно будет говорить о каких-либо преимуществах или недостатках продукта на рынке. Пока что ждем и надеемся.