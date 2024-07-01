Samsung отказалась от производства Galaxy Tab S10

Если верить информации западных инсайдеров, следующая флагманская линейка планшетов компании Samsung, скорее всего, будет иметь на одну модель меньше, чем в прошлом году. По данной информации, производитель отказался от базовой модели планшетного компьютера в пользу более продвинутых версий Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Да, производитель достаточно неожиданно решил отказаться от модели Galaxy Tab S10, которая должна была бы стать преемником Galaxy Tab S9 2023 года. Предполагается, что это связано с тем, что базовая модель была наименее продаваемой из трёх моделей в прошлом году. Что на самом деле вполне ожидаемо, потому что доплата за более производительную версию была не такой уж высокой, при этом преимуществ у версии с индексом «+» в названии было предостаточно.

Также инсайдеры рассказали, что планшет Galaxy Tab S10+ будет оснащён 12,4-дюймовым экраном, а Ultra-версия планшета получит ещё больший дисплей диагональю 14,9 дюйма. При этом разницы в плане дизайна, скорее всего, не будет, так как производитель делает ставку на унификацию дизайна своих новинок. Также есть информация о том, что планшет Galaxy Tab S10+ будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9300+, в то время как Ultra-версия, по всей видимости, будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это достаточно интересное решение, так как ранее ни один из производителей от продажи базовой модели не отказывался. Но это позволит бренду повысить продажи и доход.