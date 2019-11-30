Samsung откажется от ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев Qualcomm

Samsung вполне может отказаться от ультразвукового сканера отпечатков пальцев Qualcomm для флагманов следующего года. Компания недавно выпустила обновление безопасности для Galaxy S10 и Galaxy Note10, устраняющее проблему сканера отпечатков пальцев.

Однако, проблема оставила след на имидже Samsung относительно безопасности. После того, как устройства, оснащенные ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев, были разблокированы другими пользователями. Возможно, Samsung сделает свой выбор в пользу у традиционных оптических сканеров. Смартфоны всё чаще используются для финансовых транзакций и пользователи не захотят рисковать своей безопасностью.