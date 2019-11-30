Samsung откажется от ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев Qualcomm

2019-11-30, Автор - Anna; Продукт - Samsung ; [63]
Samsung вполне может отказаться от ультразвукового сканера отпечатков пальцев Qualcomm для флагманов следующего года. Компания недавно выпустила обновление безопасности для Galaxy S10 и Galaxy Note10, устраняющее проблему сканера отпечатков пальцев.

Однако, проблема оставила след на имидже Samsung относительно безопасности. После того, как устройства, оснащенные ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев, были разблокированы другими пользователями. Возможно, Samsung сделает свой выбор в пользу у традиционных оптических сканеров. Смартфоны всё чаще используются для финансовых транзакций и пользователи не захотят рисковать своей безопасностью.

Комментарии и отзывы Samsung
Toreto представила адаптер Remix со встр...
Toreto представила адаптер Remix со встрКомпания Toreto создала уникальный продукт, объединяющий динамик Bluetooth и настенное зарядное устройств...
Twitter тестирует новый макет беседы...
Twitter тестирует новый макет беседыTwitter экспериментирует с новыми способами отображения разговоров на своей платформе, пробуя потоки в ст...
Наушники для голодных геймеров от Pringl...
Наушники для голодных геймеров от PringlКомпания Pringles создала «бета-прототип» игровой гарнитуры с подключенным устройством для подачи картоф...
Samsung прекратит поддержку Bixby на ста...
Samsung прекратит поддержку Bixby на стаSamsung прекратит поддержку Bixby Voice для устройств под управлением Android 7 Nougat и Android 8 Oreo. ...
Sony PlayStation 5 показали на фото...
Sony PlayStation 5 показали на фотоСетевые источники поделились живой фотографией игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидаетс...
Orba может создавать музыку за считанные...
Orba может создавать музыку за считанныеСтартап Artiphon выпустил новый музыкальный гаджет Orba. Это небольшое портативное устройство, которое пр...
Apple укомплектует iPhone 2020 беспровод...
Apple укомплектует iPhone 2020 беспроводПо сообщениям интернет ресурса DigiTime, компания Apple планирует поместить AirPods в коробки iPhone след...
Redmi K20 Pro Premium подешевел до 355 д...
Redmi K20 Pro Premium подешевел до 355 дКомпания Xiaomi снизила цену на очередной смартфон Redmi K20 Pro Premium – в преддверии скорого выхода Re...


Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Dell G3 3590. Недорогой производительный ноутбукОбзор Dell G3 3590. Недорогой производительный ноутбук
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64GB и Moto E6 Plus 4/64GB. Официальный старт в РоссииОбзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64GB и Moto E6 Plus 4/64GB. Официальный старт в России
Обзор Tecno Camon 12. Лучший за свои деньгиОбзор Tecno Camon 12. Лучший за свои деньги
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябр...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябрШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покорить...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покоритьУ большинства россиян Вьетнам ассоциируется с отдыхом, фруктами и бальзамом «Звездочка». Некоторые еще мо...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкам...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкамСегодня мы поговорим о достаточно полезном приложении Quizlet, которое выглядит очень симпатично и позвол...
Предварительный обзор Huawei Sound X. Ум...
Предварительный обзор Huawei Sound X. УмКомпания Huawei решила расширить количество своих устройств в разных категориях и представила довольно ин...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильна...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильнаДалеко не все современные проекты, которые делают для смартфонов, способны порадовать пользователя интере...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TV...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TVBQ 3202B Начат...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor