Samsung отложил презентацию смартфонов Lite серии до января

Компания Samsung, решила перенести презентацию смартфонов Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Презентацию смартфонов перенесли до января месяца 2020 года, почему компания решила перенести к сожалению неизвестно.

Samsung Galaxy S10 Lite должен получит 6.7 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 128 ГБ хранилища, основную камеру на 48 МП + 12 МП + 5 МП, фронтальную камеру на 32 МП, аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки, операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Samsung Galaxy Note 10 Lite оснастят фирменным процессором Exynos 9810 в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Работать будет смартфон на базе операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.