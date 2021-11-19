Samsung отложила выпуск планшета Galaxy Tab S8

Профильное издание Letsgodigital сообщает о том, что компания Samsung была вынуждена отложить релиз планшетов флагманской линейки Galaxy Tab S8. Причиной стала вспышка коронавируса на одном из заводов, где разрабатывались и тестировались новые устройства. При этом, данная ситуация не коснется планов корейского гиганта по выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, который запланирован на начало января.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy Tab S8 Ultra оснастят 14,6-дюймовым дисплеем, Galaxy Tab S8 – 11-дюймовым экраном, а Galaxy Tab S8+ –12,4-дюймовой панелью. В качестве аппаратной платформы будет использоваться новый флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon.