Samsung планирует новое мероприятие на 10 апреля

Компания Samsung планирует выпустить больше высококлассных устройств в первую половину этого года. Официальный аккаунт Samsung Mobile в Твиттере объявил о том, что 10 апреля 2019 года состоится мероприятие на котором компания возможно анонсирует смартфон Galaxy A90.

Согласно предыдущим утечкам новинка оснащена выдвижной вращающейся камерой, способной выступать в роли основной и фронтальной, с разрешением 45 Мп. Samsung Galaxy A90 может стать тем самым бюджетным флагманом компании, который будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855, ЖК-дисплеем и мощной батареей.