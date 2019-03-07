Samsung планирует выпустить планшет Samsung Galaxy Tab A3 XL

2019-03-07, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy Tab A3 XL; [67]
Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует выпустить планшет под названием Samsung Galaxy Tab A3 XL, который носит номер модели SM-T515.

Samsung Galaxy Tab A3 XL (SM-T515) получил сертификацию Федеральной комиссии США по связи. Дополнительные номера моделей планшета включают SM-T515N и SM-T517. К сожалению, сертификация не показала ничего об особенностях планшета. Тем не менее, это говорит о том, что компания готова выпустить планшет в ближайшие дни. Согласно более ранней сертификации Bluetooth, Samsung Galaxy Tab A3 XL будет поставляться с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0 Low Energy. Согласно списку Geekbench, планшет будет работать на восьмиъядерном процессоре Exynos 7885 с частотой 1,59 ГГц и оснащен 2 ГБ оперативной памяти. Устройство будет работать на последней версии операционной системы Android 9 Pie. В тестовом приложении планшет набрал 1277 баллов в одноядерном тесте и 4031 балл в многоядерном тесте.

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