Samsung планирует выпустить прозрачный телевизор

Компания Samsung зарегистрировала торговую марку «The Window» и кажется планирует выпустить телевизор с прозрачным экраном, который будет представлен на CES 2019. «The Windows» — это прозрачный телевизор, сквозь который, когда он выключен, видно стену.

Несколько компаний, в том числе и Samsung, ранее показывали прототипы прозрачных дисплеев — как OLED, так и ЖК. Версии с ЖК можно было использовать только при ярком освещении, поскольку в таких телевизорах избавлялись от слоя подсветки и использовали внешнюю, в то время как OLED-модели могли работать за счет самостоятельно испускающих свет диодов и при свете дня, и в темноте. Последний прототип такого дисплея Samsung показала в середине 2015 года. В нем компания использовала технологию OLED.