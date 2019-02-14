Samsung подтвердил ключевые особенности Galaxy S10

2019-02-14, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy S10; [92]
Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в 2019 году пройдет примерно через неделю, и компания начала продвигать возможности Galaxy S10 с помощью рекламных роликов. Galaxy S10 будет поставляться с ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, который является более продвинутым, чем оптические датчики, используемые сегодня в некоторых флагманских телефонах Android.

Также упоминается камера 4K с «улучшенной вибрацией», которая намекает на то, что фронтальная камера будет иметь оптическую стабилизацию изображения и возможность записи видео 4K. Последняя функция, касается поддержки быстрой зарядки и обратной беспроводной зарядки на Galaxy S10. Функцию обратной зарядки позволяет смартфону стать "аккумулятором" для других мобильных гаджетов, включая iPhone.

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