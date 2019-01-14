Samsung подтвердила стоимость смартфонов Galaxy M10, M20 и М30

Стали известны новые подробности о недорогих смартфонах Samsung Galaxy M, которые еще не были представлены официально. Информация поступила от главы индийского отделения Samsung Mobile – Асми Варси. По его словам, первые три модели семейства сначала выйдут в Индии и только потом появятся на других рынках. Для снижения издержек и стоимости было решено продавать смартфоны эксклюзивно через местную версию онлайнового магазина Amazon. Цена на смартфоны будет варьироваться в пределах от 142 до 284 долларов. Также Варси подтвердил наличие емких аккумуляторов и поддержку быстрой зарядки. Вот список стран, в которых выйдут смартфоны Samsung Galaxy M: Индия, Афганистан, Бангладеш, Египет, Иран, Ирак, Кения, Непал, Пакистан, Тунис и Турция. О перспективах российского релиза ничего не известно.