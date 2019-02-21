Samsung показала Galaxy S10 5G

На вчерашней презентации компания Samsung показала не только базовые версии флагманов, но и нечто совершенно необычное — смартфон Galaxy S10 5G. Это что-то вроде отдельной версии устройства, ведь новинка отличается от оригинала не только наличием 5G модуля, но и определенными характеристиками начинки. Стоит отметить, что пока что стоимость продукта никто не называет, тогда как цены на остальные новинки уже есть, плюс сроков релиза тоже нет. Видимо, производитель еще не знает, когда отправить в свет свой новый смартфон с передовым набором функций, чтобы правильно войти на рынок. Будем надеяться, что в ближайшем будущем таких вот смартфонов будет только больше и мы все будем пользоваться скоростным мобильным интернетом.