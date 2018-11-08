Samsung показала Infinity Flex

Компания Samsung, как и обещала, показала гибкий смартфон под названием Infinity Flex. Стоит понимать, что пока что это лишь изображение на презентации — реальные прототипы, если они уже готовы, получат сначала разработчики контента, а только потом уже будет презентация для широкой массы пользователей. На данный момент рабочего смартфона, который можно брать и отправлять в продажу, у корейской компании нет. Они работают в этом направлении, но спешить здесь некуда. Infinity Flex является весьма специфическим устройством, которое не будет покорять большую аудиторию. Это скорее продукт на будущее, который позволяет посмотреть на обычный смартфон с другой стороны. В этом плане производитель сильно продвинулся вперед, но до полноценного релиза еще очень далеко. Жаль, уже очень хочется попробовать новинку.