Samsung показала Neo QLED 8K

Samsung представила новую линейку телевизоров на CES 2021, включая телевизоры на технологии MicroLED с достаточно большой диагональю, новые варианты QLED-телевизоров и поддержку таких сервисов, как Google Duo. Стоит отметить, что телевизоры на MicroLED производитель показал еще в 2018 году, но тогда модели оказались очень дорогими. Впрочем, сейчас ситуация особо не изменилась, так как технология все еще дорогая, да и диагональ используется приличная. Например, флагманская модель порадовала диагональю в 110 дюймов. Есть еще вариант на 88 и 99 дюймов, но они тоже не из дешевых. Телевизоры обладают 8К разрешением, приличной яркостью в 2000 нит и шикарным качеством картинки. Шикарный вариант для тех, кто не знает, что повесить на стену в особняке.