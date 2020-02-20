Samsung полностью распродала первую партию Galaxy Z Flip

Компания Samsung поделилась своим успехом о запуске продаж складного смартфона Galaxy Z Flip.

Спрос на Galaxy Z Flip превзошел все ожидания компаний Samsung. Компания Samsung распродала всю первую партию складного смартфона которая была предназначена для онлайн-продаж.

Конечно же компания не уточнила, какое количество смартфонов входило в эту партию. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip получил 6,7 дюймовый Dynamic AMOLED дисплей,также внешний экран диагональю 1,1 дюйма, процессор Snapdragon 855+ в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, двойную камеру, фронтальную на 10 Мп и аккумулятор емкостью 3300 мАч. И конский ценник на 1380 долларов.