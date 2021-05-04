Samsung предоставить OLED-дисплеи с частотой 120 Гц для iPhone 13 Pro

Компания Samsung был одним из ведущих поставщиков дисплейных панелей для смартфонов Apple, и ожидается, что такая же договоренность сохранится и для будущих моделей iPhone.

Samsung Display будет поставлять OLED-дисплеи с частотой 120 Гц для моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Это означает, что грядущие смартфоны от Apple будут иметь более плавный дисплей. Также компания Samsung будет эксклюзивным поставщиком панелей 120 Гц для моделей Pro. Ожидается, что в будущих моделях iPhone 13 Pro будут использоваться OLED-панели с низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LPTO) на тонкопленочных транзисторах (TFT).

Использование технологии LTPO приведет к созданию более энергоэффективной объединительной платы, которая отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, обеспечивая частоту обновления 120 Гц без значительного влияния на время автономной работы.

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