Samsung представила 13- и 15-дюймовые Notebook 7 в стиле MacBook Pro

В преддверии WWDC 2019 Samsung представила пару новых ноутбуков Notebook 7. Будут 13-дюймовые и 15-дюймовые версии с Windows 10, каждая с конструктивными особенностями, практически идентичными MacBook Pro. У ноутбуков ограненные алмазом края, широкий трекпад и тонкие рамки вокруг экрана. Шрифт, используемый на клавиатуре и обоях, во многом похож на Apple, а в металлическом корпусе есть широкие углубления, облегчающие подъем экрана.

В отличие от Apple MacBook Pro, Notebook 7 имеет множество портов, включая два порта USB 3.0, порт USB-C, HDMI и слот microSD. Обе версии в стандартной комплектации поставляются с процессорами Intel Core 8-го поколения, 8 ГБ ОЗУ, экранами 1080p и сканерами отпечатков пальцев. 15-дюймовый ноутбук можно настроить с помощью дискретной графики Nvidia GeForce MX250, которая превосходит встроенную графику Intel. Также есть поддержка установки дополнительного SSD, если вам требуется более быстрое хранилище. Samsung Notebook 7 поступит в продажу 26 июня, цены стартуют от $ 999,99.