Samsung представила Galaxy S22 для фанатов Diablo Immortal

Компания Samsung представила специальную версию смартфона Galaxy S22. Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Edition будет доступен только в Южной Корее в ограниченном количестве 100 штук.

Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Edition представлен в фирменной упаковке, в которую входят коврик для мыши, чехол для смартфона, беспроводное зарядное устройство, карта Diablo Immortal, подарочная карта Battlecoin и аксессуар для разговора Spigen. Розыгрыш телефонов состоится 10 июня 2022 года в Южной Корее. Смартфон получит фирменные обои игры Diablo Immortal. Стоимость устройства не раскрыта.

Кроме того, Samsung планирует сотрудничать с Blizzard, чтобы в будущем выпустить больше продуктов с ограниченным тиражом.