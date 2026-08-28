Samsung представила доступный флагман Galaxy S26 FE

Компания Samsung сегодня представила Galaxy S26 FE — новую модель своей серии Fan Edition. Смартфон сочетает несколько аппаратных решений от стандартной линейки Galaxy S26 с новейшими программными функциями и возможностями искусственного интеллекта Samsung, предлагая более доступную альтернативу флагманским устройствам компании. Galaxy S26 FE получил 6,7-дюймовый дисплей Full HD+ Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Корпус выполнен с использованием алюминиевой рамки, экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus+, а сам смартфон имеет защиту по стандарту IP68 от воды и пыли.

За производительность отвечает 3-нм процессор Samsung Exynos 2500, все версии Galaxy S26 FE оснащены 8 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя составляет 128, 256 или 512 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4900 мАч. Galaxy S26 FE поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт — по заявлению Samsung, она позволяет зарядить аккумулятор до 70% примерно за 30 минут. Также предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и функция обратной беспроводной зарядки для аксессуаров. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп. Весьма интересный набор характеристик флагманского уровня.