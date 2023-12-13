Samsung представила два QD-OLED-монитора для геймеров

Сегодня компания Samsung официально анонсировала сразу два совершенно новых игровых монитора на базе технологии QD-OLED — речь про модель диагональю 31,5 дюйма и модель диагональю 27 дюймов, которые будут выпущены в продажу следующем году. Стоит сразу отметить, что это не слив информации или какие-то инсайды от непонятных лидеров мнений, а информация из официального магазина Samsung Display. И начать стоит с монитора с диагональю 31,5 дюйма — здесь используется плоский дизайн матрицы без каких-либо изгибов с разрешением 4К (3840x2160 точек) и плотностью пикселей 140 ppi. В компании отмечают, что это высококлассный монитор, ориентированный на сегмент видеоигр топового уровня, где геймерам важно получить лучшую картинку из возможных.

Также компания Samsung заявляет, что AMD является одним из основных партнёров данной линейки мониторов и играет важную роль в обеспечении высоких частот обновления за счёт своей архитектуры RDNA 3. Хотя сейчас не совсем понятно как связана архитектура видеокарты и частота обновления на мониторе — об этом деталей почти нет. Вторая модель QD-OLED от Samsung — это более простой монитор с диагональю 27 дюймов, который также имеет плоский экран и разрешение дисплея 2К (2560x1440 точек). Основное преимущество модели в том, что данный монитор может обеспечивать частоту обновления в 360 Гц — отличные новости для поклонников соревновательных шутеров и не только. Обе новинки поступят в продажу в начале 2024 года, цены пока что никто не сообщает.
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