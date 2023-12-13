Samsung представила два QD-OLED-монитора для геймеров

Также компания Samsung заявляет, что AMD является одним из основных партнёров данной линейки мониторов и играет важную роль в обеспечении высоких частот обновления за счёт своей архитектуры RDNA 3. Хотя сейчас не совсем понятно как связана архитектура видеокарты и частота обновления на мониторе — об этом деталей почти нет. Вторая модель QD-OLED от Samsung — это более простой монитор с диагональю 27 дюймов, который также имеет плоский экран и разрешение дисплея 2К (2560x1440 точек). Основное преимущество модели в том, что данный монитор может обеспечивать частоту обновления в 360 Гц — отличные новости для поклонников соревновательных шутеров и не только. Обе новинки поступят в продажу в начале 2024 года, цены пока что никто не сообщает.