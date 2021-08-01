Samsung представила монитор Odyssey Neo G9 с технологией Quantum Mini LED

Компания Samsung планирует выпустить 49-дюймовый изогнутый игровой монитор с кривизной 1000R и экраном Dual QHD 32: 9 - Odyssey Neo G9.

Odyssey Neo G9 имеет соотношение сторон 32: 9, обеспечивает разрешение 5120 × 1440 пикселей, время отклика 1 мс и максимальную частоту обновления 240 Гц. Монитор предлагает непревзойденный реализм благодаря поддержке Quantum HDR 2000, пиковой яркости 2000 нит и цветовому охвату sRGB 125%.

Монитор Samsung Odyssey Neo G9 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Задняя панель оснащена подсветкой Infinity Core с пятью световыми эффектами. Доступные разъемы: два порта HDMI 2.1, два порта USB, DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты.

Монитор Samsung Odyssey Neo G9 будет доступен для предварительного заказа в ряде стран по цене около 2500 долларов.