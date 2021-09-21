Samsung представила невероятный датчик изображения на 200 Мп

Датчик 200 Мп ISOCELL HP1 — это новейшая разработка Samsung в области мобильных датчиков изображения. Это отражение политики компании в области дизайна, направленное на расширение границ существующих технологий. Датчик все еще находится в стадии разработки, но есть действительно обнадеживающие данные о том, что это оборудование может появиться в мобильных устройствах в ближайшем будущем. Компания Samsung выпустила короткое подробное видео о том, чего можно ожидать, когда это впечатляющее оборудование появится в мобильных устройствах. Датчик ISOCELL HP1 имеет несколько функций, основанных на алгоритме восстановления мозаики глубокого обучения. Согласно видео и официальному объяснению от Samsung, он может выполнять биннинг пикселей 2 × 2, что позволяет сенсору снимать видео в формате 8K с адекватным уменьшением поля зрения.

Кроме того, с датчиком HP1 также возможно объединение 4 × 4, что дает разрешение 12,5 МП, лучшее, чем у большинства датчиков. Также Samsung ISOCELL HP1 предлагает отличную способность собирать свет, что еще больше подчеркивается множеством умных систем и функций. К ним относятся Staggered HDR, Smart-ISO, мультисэмплинг и Double Super PD. Эти особенности ставят HP1 на первое место среди аналогичных датчиков — он может затмить 50MP ISOCELL GN2 и JN1 своим массивным предложением в 200 Мп. Samsung надеется сделать HP1 доступным для многих OEM-производителей, а Xiaomi упоминается как одна из первых компаний, развернувших 200 Мп ISOCELL HP1.
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