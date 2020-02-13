Samsung представила новые аксессуары для смартфонов

Компания Samsung анонсировала новые аксессуары для своих смартфонов.

Компания представила два повербанка и зарядное устройство для машины.

Оба повербанка получили аккумулятор ёмкостью на 10000 мАч. Аккумуляторы получили по два порта USB-C и USB-A. Выходная мощность повербанков составляет 25 Вт. Старшая модель повербанка поддерживает беспроводную зарядку на 7.5 Вт.

Зарядное устройство для машины оснастили двумя выходами USB. Первый разъем это обычный USB-A с мощностью до 15 Вт, а второй USB-C с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.