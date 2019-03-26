Samsung представила новый смартфон Galaxy A70 с тройной камерой

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A70 с 6,7-дюймовым экраном, соотношением сторон 20:9 и встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешением устройства составляет 2400 на 1080 пикселей. Основой устройства стал восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,0 ГГц и 6/8 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для селфи-камеры, а тыльная камера состоит из трех сенсоров. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4500 мАч. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie. Габариты гаджета: 164,3 * 76,7 * 7,9 мм. Предлагаться Samsung Galaxy A70 будет в черном, синем, красном и белом цветах корпуса. О дате продаж и стоимости новинки пока не сообщается.