Samsung представила новую модель монитора F27T85

Samsung анонсировала первую модель из своей новой серии T85. Samsung F27T85 оснащен плоским 27-дюймовым PLS-дисплеем с поддержкой 10-битного цвета. Дисплей имеет разрешение QHD (2560 x 1440), типичную яркость 350 нит и статическую контрастность 1000: 1. Он поддерживает AMD Radeon FreeSync и имеет максимальную частоту обновления 75 Гц. Время отклика GTG указано как 4 мс.

Модель оснащена полностью эргономичной подставкой, которая обеспечивает регулировку высоты до 135 мм, поворот на -90º / 90º, поворот на -45º / 45º и наклон от -5º до 24º. Его также можно снять для настенного монтажа VESA (отверстия 100 x 100 мм). Монитор имеет 3-стороннюю конструкцию без рамки, что делает его пригодным для использования с несколькими мониторами.