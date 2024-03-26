Samsung представила планшет Galaxy Tab S6 Lite

Сегодня компания Samsung официально представила планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), но стоит сразу отметить, что никакого прорыва в этом вопросе не произошло — он во многом походит на модели 2022 и 2020 годов, а основное отличие заключается в более производительном процессоре. На текущий момент в продаже доступны две версии — планшет только с Wi-Fi и версия с модулем LTE, при этом обе версии поставляются в цветах Oxford Gray, Chiffron Pink и Mint, так что визуально между ними почти нет разницы. Также потенциальный покупатель может выбрать версию с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD до 1 ТБ.

К сожалению, объём оперативной памяти остается на уровне 4 ГБ, что кажется несколько устаревшим для текущего года, особенно в случае с планшетным компьютером. И, конечно, модель 2024 года работает на процессоре Exynos 1280 и поставляется с предустановленной Android 14 с интерфейсом One UI 6.1 (стоит напомнить, что модель 2022 года недавно получила этот же апдейт). Ещё планшет оснащён 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000x1200 пикселей, странным соотношением сторон 15:9 и с симметричной рамкой в 9 мм. Толщина устройства составляет 7 мм, а ёмкости аккумулятора хватает на 14 часов непрерывной работы. Приятный бонус в том, что в комплекте с планшетом поставляется стилус S Pen. Стоимость пока что не сообщается, но это явно не флагманское устройство, так что и цена должна быть, теоретически, адекватной.
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