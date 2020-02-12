Samsung представил смартфон Galaxy S20 Ultra. Модель является самой дорогой из представленной линейки. В первую очередь подойдет для видеоблогеров и техногиков.

Galaxy S20 Ultra оснащен 6,9 дюймовым экраном Dynamic Amoled с разрешением 3200×1440 пикселей. Он использует процессор Exynos 990 (8 ядер с тактовой частотой до 2.73 ГГц). 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Память можно увеличить с помощью microSD до 1Тб.

Смартфон оснащен основной камерой на 108 Мп, широкоугольная камера на 12 мп, телеобъектив имеет 48 Мп датчик. Как и S20+ камера поддерживает функцию "DepthVision". Фронтальная камера имеет 40 Мп датчик. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Флагман поддерживает eSIM, оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Сертификат IP68 позволяет погружать его на глубину до 1.5 метров на 30 минут.

Смартфон доступен для заказа, а его стоимость составляет 99990 рублей.