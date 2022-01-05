Samsung представила стильный проектор Freestyle

В качестве альтернативы, используя базовый аксессуар, Freestyle можно подключить к стандартной розетке для лампочки E26. Если вы хотите использовать устройство в дороге, есть дополнительный водонепроницаемый чехол и портативный аккумулятор. Возможно, вам даже не понадобится подключать его к динамикам, поскольку Samsung обещает 360-градусный звук прямо из проектора без дополнительной аппаратуры. Даже поддержка управления при помощи голоса никуда не делась, что не может не радовать. По заявлению компании, Freestyle будет обладать многими технологиями и функциями настройки смарт-телевизоров Samsung. Портативный проектор будет доступен для предварительного заказа на веб-сайте Samsung в США, начиная с сегодняшнего дня по цене 899 долларов — а ещё он будет доступен в других регионах в ближайшие месяцы.