Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin оснастили 13,3-дюймовым PLS дисплеем формата Full HD

Компания Samsung представила трансформируемый ноутбук Notebook 7 Spin. Новинку оснастили 13,3-дюймовым PLS дисплеем формата Full HD. В основе ляжет процессор Intel Core последнего 8-го поколения, 8 ГБ оперативная память и твердотельный накопитель на 256 ГБ. Предусмотрены разъемы USB 3.0 Type-A и Type-C, клавиатура с подсветкой, дактилоскопический датчик, а также HDMI и USB 2.0. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 43 Вт.ч. О стоимости новинки Samsung Notebook 7 Spin пока не сообщается.