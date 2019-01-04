Samsung представит на на выставке CES три новых монитора. Первый для экономии места, второй для геймеров и третий изогнутый монитор, предназначенный для создателей контента.

Первый монитор - это космический монитор от Samsung, который имеет полностью встроенный кронштейн, его можно будет прикрепить к столу. Вы можете настроить его так, чтобы это позволяло максимизировать пространство на рабочем столе в случае необходимости. 27-дюймовая модель имеет разрешение QHD, в то время как 32-дюймовая модель предлагает 4K UHD, и вы можете пропустить все свои кабели через рукав, чтобы держать их в порядке.

Для геймеров Samsung представит сверхширокий монитор, равный двум 27-дюймовым 16:9 мониторам. CRG9 имеет частоту обновления 120 Гц, двойное разрешение QHD, HDR10 и пиковую яркость 1000 нит. Он также предлагает функцию «картинка в картинке» и меньший размер подставки для эффективного использования пространства. И третьим Samsung представит 32-дюймовый монитор UR59C с изогнутым дисплеем с разрешением 3840x2160 4K UHD. Он также имеет тонкий дизайн, всего 6,7 мм в глубину.