Samsung представит новые телевизоры 8K Neo QLED на следующей неделе

Samsung представила свой первый 8K QLED-телевизор еще в 2018 году и с тех пор совершенствует эту технологию. Телевизоры Neo QLED 8K последнего поколения будут показаны в прямом эфире 30 марта. Новые модели "по-новому определяют роль экрана и обеспечивают непревзойденное удобство использования в повседневной жизни своих пользователей, обеспечивая максимальное удобство и бесперебойную связь". Что это значит, мы узнаем в среду на следующей неделе.

Мероприятие Unbox & Discover будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и Samsung.com.
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