Samsung представляет Real 8K-телевизоры на IFA 2018

В ходе пресс-конференции на выставке IFA 2018 компания Samsung Electronics анонсировала выход на рынок телевизоров с разрешением 8K и представила QLED 8K Q900R с функцией 8K AI Upscaling, позволяющей с помощью искусственного интеллекта масштабировать разрешение видеоконтента до 8К. В линейку Samsung QLED 8K входит четыре модели со сверхширокими экранами с диагональю 65”, 75”, 82” и 85”. Возможность показывать контент в качестве 8K в новых телевизорах реализуется за счет использования нескольких технологий, в том числе Real 8K Resolution, Q HDR 8K и Quantum Processor 8K.

Выпуск Samsung QLED 8K с функцией 8K AI Upscaling является частью долгосрочной стратегии компании, которая направлена на внедрение 8К в качестве стандарта как самого точного и реалистичного из существующих экранных разрешений на рынке.