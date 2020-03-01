Samsung представляет серию офисных мониторов T55 с кривизной 1000R

Компания Samsung представила новейшие мониторы серии T55, предназначенные для использования в офисе. Новые модели - C24T55, C27T55 и C32T55, оснащены 24-дюймовым, 27-дюймовым и 32-дюймовым дисплеями соответственно.

Помимо разных размеров экрана, все мониторы имеют схожие характеристики, такие как кривизну 1000R, разрешение 1920 x 1080 (Full HD) и с тактовой частотой обновления 75 Гц. Помимо поддержки технологии AMD FreeSync, эти мониторы имеют время отклика GtG 4 мс, поэтому они не совсем ориентированы на игры. Дисплеи покрывают 1,193 цветового спектра sRGB и 0,884 Adobe RGB. Уровень яркости экранов составляет стандартное значение 250 нит, а коэффициент контрастности - 3000: 1.

Внешние интерфейсы включают HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или D-Sub. При этом 24-дюймовая версия не имеет встроенного динамика, а модели с диагональю экрана 27 и 32 дюймов имеют пару стерео-динамиков мощностью 5 Вт. Монитор стоит на собственной подставке, которая может наклоняться от -3 ° до 20 °.