Samsung представляет вертикальный телевизор Sero

Samsung недавно представила ряд новых моделей для своих телевизоров серий Serif и The Frame, но есть одна совершенно новая серия, которая привлекает внимание - Sero.

Это 43-дюймовый вертикальный телевизор с крутящимся экраном, который можно повернуть на 90 градусов. По словам Samsung, причина, по которой он решил проектировать Sero как вертикальный телевизор с QLED, заключается в том, что нынешнее поколение подвержено воздействию контента на смартфонах, которые обычно представлены в вертикальной форме. Следовательно Sero оснащен возможностями NFC, чтобы пользователи могли легко отразить свой телефон на телевизоре. Также Sero оснащен Bixby и 4,1-канальной аудиосистемой, включающей 60-ваттные динамики. Новинка поступит в продажу к концу мая и обойдется примерно в 1 млн рублей.