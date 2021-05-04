Samsung прекращает поддержку серии Galaxy S8

Компания Samsung объявила, что прекращает поддержку серии Galaxy Galaxy S8. Смартфоны Galaxy S8 и S8+ получали поддержку каждые четыре года и последняя поддержка была прекращена. Датируется последнее обновление безопасности за апрель 2021 год. Стоит отметить, что Galaxy S8 Lite по-прежнему получает обновления раз в два года, а Galaxy S8 Active - каждый квартал.

Samsung Galaxy S8 был выпущен весной 2021 года. Серия Galaxy S8 была прорывом в дизайне смартфонов. Устройство имело урезанную верхнюю и боковую панели. Смартфон отличался великолепным дисплеем и камерой.