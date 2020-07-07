Samsung продает безумное количество телевизоров

Все мы знаем, что после начала пандемии многие сегменты рынка электроники стали развиваться куда быстрее, ведь пользователи стали больше времени проводить дома и покупать те вещи, которые сделают жизнь в домашних условиях более приятной. В итоге компания Samsung продала просто рекордное количество телевизоров за очень короткий период и теперь производитель планирует лишь наращивать мощности, чтобы дать пользователям возможность удовлетворить свои запросы. Это связано с тем, что даже после завершения пандемии многие будут жить так же, как и во время карантина. И тогда они будут приобретать столько же телевизоров, сколько и сейчас, так что спрос может даже вырости спустя какое-то время. Ждем новостей на этом фронте рынка.