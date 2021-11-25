Samsung продала 1 миллион телевизоров The Frame в 2021 году

Samsung объявила, что продала 1 миллион телевизоров The Frame в 2021 году, это первый случай, когда Samsung продала миллион единиц своих телевизоров Frame за какой либо год. Samsung запустила свой телевизор FRrame TV еще в 2017 году и ожидается, что к концу года его общий объем продаж достигнет более двух миллионов.

Frame - это не просто устройство для просмотра телевизора, но и продукт для образа жизни, который украшает пространство своим дизайном и обогащает жизнь потребителей обширной коллекцией произведений искусства. Улучшение качества изображения и соответствие потребительским тенденциям побуждают Samsung постоянно улучшать каждую новую версию The Frame. В 2020 году Samsung добавила технологию изображения QLED, чтобы получать более яркие изображения. Телевизор также оснащен датчиком яркости для регулировки уровня яркости в зависимости от окружающей обстановки, чтобы зрители могли в полной мере наслаждаться оптимизированными изображениями и видео. В июле 2021 года Samsung выпустила 85-дюймовую версию, поэтому теперь она доступна в пяти различных размерах 32, 55, 65, 75, 85 дюймов, чтобы удовлетворить каждого потребителя.