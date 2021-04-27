Samsung продала 10 тысяч премиальных QLED-телевизоров

Samsung впервые представила Neo QLED TV 4K / 8K, свои первые смарт-телевизоры на основе мини-светодиодов, на выставке CES 2021. В продажу новые умные телевизоры поступили в прошлом месяце, но только в Корее и на некоторых рынках по всему миру. А уже сегодня технический гигант сообщил, что продажи смарт-телевизоров Neo QLED на внутреннем рынке превысили 10 000 единиц, что очень и очень достойно, особенно если учитывать, что на основные для производителя рынки телевизор ещё полноценно не попал. Вероятно, производителю удалось привлечь внимание аудитории более высоким разрешением и возможностью использовать матрицу нового поколения, которая обладает целым рядом различных преимуществ. Впрочем, цена у новинки достаточно высокая.